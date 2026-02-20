Catalogo
SERIE TV20 febbraio 2026

Io sono Farah 2, le anticipazioni della puntata del 22 febbraio in prima serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah 2, in onda domenica 22 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Perihan in una scena di Io sono Farah 2Perihan in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di domenica 22 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Behnam aggredisce Tahir.

Io sono Farah 2: cosa succede il 22 febbraio

Mentre Mahmud cerca di convincere Tahir ad accettare la loro amicizia per creare un'alleanza, Behnam, allertato da Farah, arriva a casa e aggredisce Tahir.

Mahmud tenta di imporre alla famiglia la sua autorità, ma finisce per attirarsi le ire di tutta la famiglia. Infatti, annuncia a tutti l'arrivo del futuro sposo di Merjan, un uomo che la donna avrebbe dovuto sposare quando aveva dodici.

