Perihan in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di domenica 22 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Behnam aggredisce Tahir.

Io sono Farah 2: cosa succede il 22 febbraio

Mentre Mahmud cerca di convincere Tahir ad accettare la loro amicizia per creare un'alleanza, Behnam, allertato da Farah, arriva a casa e aggredisce Tahir.

Mahmud tenta di imporre alla famiglia la sua autorità, ma finisce per attirarsi le ire di tutta la famiglia. Infatti, annuncia a tutti l'arrivo del futuro sposo di Merjan, un uomo che la donna avrebbe dovuto sposare quando aveva dodici.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE