Gonul e Bade in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di venerdì 20 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Tahir riesce a fuggire dalla prigionia.

Io sono Farah 2: cosa succede il 20 febbraio

Tahir riesce a fuggire dalla prigionia e a liberare anche il bambino tenuto ostaggio dagli iraniani.

Farah minaccia Rahsan di far avere il video di lei e Akbar a Behnam se i due non scoprono dove viene tenuto Tahir. Akbar chiede a Mahmud dove sia finito Tahir, ma l'uomo prende tempo.

Lasciata libera di uscire, Farah si reca da Gonul e Bade ed escogita con loro un piano per mettere le mani sul video che le incastra per la morte di Ali Galip.

