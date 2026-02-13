Catalogo
SERIE TV13 febbraio 2026

Io sono Farah 2, le anticipazioni della puntata del 20 febbraio in prima serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah 2, in onda venerdì 20 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Gonul e Bade in una scena di Io sono Farah 2Gonul e Bade in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di venerdì 20 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Tahir riesce a fuggire dalla prigionia.

Io sono Farah 2: cosa succede il 20 febbraio

Tahir riesce a fuggire dalla prigionia e a liberare anche il bambino tenuto ostaggio dagli iraniani.

Farah minaccia Rahsan di far avere il video di lei e Akbar a Behnam se i due non scoprono dove viene tenuto Tahir. Akbar chiede a Mahmud dove sia finito Tahir, ma l'uomo prende tempo.

Lasciata libera di uscire, Farah si reca da Gonul e Bade ed escogita con loro un piano per mettere le mani sul video che le incastra per la morte di Ali Galip.

