Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV06 febbraio 2026

Io sono Farah 2, le anticipazioni della puntata del 13 febbraio in prima serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah 2, in onda venerdì 13 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Demet Ozdemir in una scena di Io sono FarahDemet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di venerdì 13 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Farah sta per essere rimpatriata.

Io sono Farah 2: cosa succede il 13 febbraio

Farah viene caricata a forza su di un autobus che la porterà all'aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di quello che sta accadendo.

Da questo momento, ci sarà una vera e propria corsa contro il tempo per impedire che l'autobus raggiunga l'aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese.

In macchina insieme a Bade, Tahir raggiunge l'autobus e riesce a bloccarlo in autostrada.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video