Nella puntata di venerdì 13 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Farah sta per essere rimpatriata.
Farah viene caricata a forza su di un autobus che la porterà all'aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di quello che sta accadendo.
Da questo momento, ci sarà una vera e propria corsa contro il tempo per impedire che l'autobus raggiunga l'aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese.
In macchina insieme a Bade, Tahir raggiunge l'autobus e riesce a bloccarlo in autostrada.