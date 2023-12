La puntata finale di Io Canto Generation, andata in onda mercoledì 27 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Dopo sfide, sorprese e iconici duetti, Marta Viola vince Io Canto Generation e si aggiudica la partecipazione alla Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale presso la sede della New York Film Academy di Firenze.

Nel corso dell'ultima puntata di Io Canto Generation, Renato Zero entra a sorpresa emozionando grandi e piccini. Durante l'esibizione di Lorenzo Sebastiano de I migliori anni della nostra vita, Renato Zero arriva in studio e canta insieme al ragazzo.

Al Bano e Orietta Berti duettano sulle note di Felicità mentre Claudio Amendola e Anna Tatangelo cantano insieme il brano Roma nun fa' la stupida stasera.