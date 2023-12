Marta Viola è la vincitrice della prima edizione di Io Canto Generation. L'ultima puntata del talent show condotto da Gerry Scotti è andata in onda mercoledì 27 dicembre su Canale 5.

Marta Viola si è aggiudicata il primo posto del podio seguita da Sofia Leto, secondo posto, e Daniele Mattia Inzucchi.

Nel video qui sopra, potete vedere l'annuncio della vincitrice di Io Canto Generation.

La cantante di 14 anni ha voluto ringraziare la sua famiglia dopo l'annuncio della vittoria: "Vorrei ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto in questi anni, i vocal coach per avermi migliorata e tutto il pubblico". Grazie alla sua vittoria, Marta Viola parteciperà alla Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy.

Marta Viola ha vinto anche il Premio Tecnico Giuria e Radio.

Chi è Marta Viola, la vincitrice di Io Canto Generation

Marta Viola ha 14 anni ed è nata a Chieri in provincia di Torino. La giovane cantante ha conquistato la vittoria della prima edizione di Io Canto Generation.

Nel corso della puntata finale, ha lasciato senza parole il pubblico e i vocal coach in studio cantando Di Sole e D'Azzurro di Giorgia e All By Myself.

Nel 2019, a soli 10 anni, Marta Viola aveva partecipato al Junior Eurovision Song Contest.

TUTTE LE UTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE