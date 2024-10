Debutto vincente per Io Canto Generation, in onda mercoledì 9 ottobre su Canale 5. Il talent show condotto da Gerry Scotti è leader della prima serata con 2.458.000 spettatori e il 18.13% di share, che sale al 21.33% sul target 15-34enni.

Un successo confermato da picchi di oltre 3.560.000 spettatori e del 23% di share.

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: "Da più di 40 anni entra nelle case degli italiani e per i telespettatori è uno di famiglia. Eppure, a ogni debutto ha ancora l’entusiasmo di un ragazzo: è il “nostro” Gerry Scotti! Anche ieri sera, nella prima puntata della nuova edizione di Io Canto Generation, ha portato sul palco la sua empatia, la sua simpatia e la sua capacità - unica - di entrare in sintonia con tutti. Gerry, ancora una volta, ha guidato con maestria un meraviglioso gioco di squadra. E come un grande direttore d’orchestra ha saputo creare ritmo e armonia tra i ragazzi in gara, i capisquadra, la giuria, il pubblico in studio. Grazie a Gerry, al direttore artistico e regista Roberto Cenci, alle squadre autorali e produttive, Canale 5 ha regalato ai suoi telespettatori una grande prima serata premiata da ottimi ascolti".

