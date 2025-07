Innocence, la nuova serie turca di Canale 5, andrà in onda sabato e domenica dalle 14:30 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity

Innocence è la nuova serie turca proposta da Canale 5 nei weekend estivi. Le prime puntate andranno in onda, in prima visione assoluta, sabato 12 e domenica 13 dalle 14:30. La serie sarà visibile in streaming gratuito anche su Mediaset Infinity.

La storia vedrà protagonista Bahar, una madre che cerca in tutti i modi di salvare la giovane figlia Ela da una relazione tenuta segreta.

Innocence, la trama

La vita di Bahar subisce un duro colpo quando sua figlia Ela, appena 19enne, si invaghisce dell'uomo sbagliato: il capo di suo padre, un uomo di 35 anni che sta per sposarsi.

Ogni tentativo di Bahar di mettere in guardia la figlia e di allontanarla da questa relazione si rivela inutile.

La situazione che si crea porta Ela a vivere un vero e proprio incubo.

Innocence, il cast

Nel cast della serie Innocence troveremo come protagonista Deniz Çakır, che interpreterà Bahar, la madre di Ela. Il ruolo della giovane studentessa Ela sarà invece affidato a İlayda Alişan.

Accanto ai volti nuovi, la serie turca, presto in onda su Canale 5, vedrà la partecipazione di attori già noti al pubblico italiano per le loro interpretazioni in altre fiction di successo.

Tra questi, Serkay Tütüncü, l'attore turco conosciuto per il ruolo di Ozan in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, vestirà i panni di Ilker, l'uomo fidanzato di cui si innamora Ela.

Nel cast anche Alayça Öztürk, che i telespettatori ricorderanno nel ruolo di Julide in Terra Amara.

