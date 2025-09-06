Innocence, la puntata del 6 settembre in streaming
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 6 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda sabato 6 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.
Innocence, la trama della puntata del 6 settembre
Ela si presenta inaspettatamente a casa della famiglia Ilkaz. Accusa Ilker di averla aggredita con una sedia pur sapendo che era incinta, e di aver quindi provocato l'aborto.
Incalzato a rispondere, l'uomo ammette di essere responsabile dell'atto violento nei confronti di Ela e di essere il padre del bambino mai nato.
Irem, sconvolta dalla rivelazione, decide di abbandonare il marito. Hale trama con Banu, per evitare che la situazione precipiti.
Banu si reca quindi da Bahar e Timur, ed espone loro i rischi che correrebbero se divulgassero la notizia della gravidanza di Ela.
Non esistendo documenti a riguardo, ed avendo Timur accettato denaro dall'uomo che accusa, la corte e l'opinione pubblica si schiererebbero conto la famiglia Yuksel.
La paura di fronte a tale prospettiva ha la meglio, ed Ela decide di mantenere il segreto sulla gravidanza.
