Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 6 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 6 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda sabato 6 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Hira affronta Zeynep pubblicamente.
Cem decide di chiudere con il passato.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
entertainment
Nella cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema la giuria sovverte i pronostici: tra emozione, politica, grandi esclusi e tanti premi al cinema italiano
Nella cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema la giuria sovverte i pronostici: tra emozione, politica, grandi esclusi e tanti premi al cinema italiano
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5
SERIE TV
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 6 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 6 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity