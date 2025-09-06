Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
06 settembre 2025

Innocence, le anticipazioni della puntata del 7 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 7 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di domenica 7 settembre di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Bahar tenta di convincere Ela a parlare pubblicamente della gravidanza, ma la ragazza, temendo i giudizi, decide di mantenere il silenzio.

Innocence: le anticipazioni del 7 settembre

Deniz Isin (Irem Orhun) e Mehmet Aslantug (Harun Orhun) in una scena di Innocence
Deniz Isin (Irem Orhun) e Mehmet Aslantug (Harun Orhun) in una scena di Innocence

Irem, in una diretta social dopo il divorzio con Ilker, rivela l’aborto di Ela.

La notizia del divorzio e della gravidanza segreta suscita grande scalpore nell’opinione pubblica.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

