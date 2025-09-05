Tradimento 2, il riassunto della puntata del 5 settembre
I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 5 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 29 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver sparato a Tolga, Selin prova a togliersi la vita.
Ozan va a conoscere suo fratello e Guzide chiede a Sezai spiegazioni sulla sua relazione con Kadriye. Tarik affronta Sezai.
Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 29 agosto di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 5 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 12 settembre su Canale 5
