Tradimento
SERIE TV
06 settembre 2025

Tradimento 2, il riassunto della puntata del 5 settembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 5 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 29 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver sparato a Tolga, Selin prova a togliersi la vita.

Ozan va a conoscere suo fratello e Guzide chiede a Sezai spiegazioni sulla sua relazione con Kadriye. Tarik affronta Sezai.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 29 agosto di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

