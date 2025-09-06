La Promessa, le anticipazioni del 7 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 7 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà domenica 7 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 7 settembre
Nella puntata di domenica 7 settembre, Cruz assicura che gli inviti trovati da Jana sono inviti che lei ha scartato, facendoli poi riscrivere da Petra che li avrebbe spediti. Jana, però, non crede alle parole della marchesa.
