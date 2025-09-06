Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
06 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 7 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 7 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Talat Bulut (Halit Argun) e Şafak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2
Talat Bulut (Halit Argun) e Şafak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 7 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 7 settembre

Alihan e Zeynep decidono di affrontare Zerrin, che continua a opporsi alla loro relazione.

Alihan porta Zeynep in campagna e le svela di aver acquistato una proprietà per vivere insieme a lei.

