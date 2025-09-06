Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 7 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 7 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 7 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 7 settembre
Alihan e Zeynep decidono di affrontare Zerrin, che continua a opporsi alla loro relazione.
Alihan porta Zeynep in campagna e le svela di aver acquistato una proprietà per vivere insieme a lei.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5
living
Dalla fiera al cuore della città, un viaggio tra mostre, installazioni e nuovi talenti: ecco cosa non perdere a settembre nella capitale francese
Dalla fiera al cuore della città, un viaggio tra mostre, installazioni e nuovi talenti: ecco cosa non perdere a settembre nella capitale francese
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola