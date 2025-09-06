Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
06 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 6 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 6 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 6 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 6 settembre

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2
Zeynep e Alihan sono ormai tornati stabilmente insieme, suscitando la reazione di Hira, che si sente usata da Alihan e affronta Zeynep pubblicamente. Zeynep mantiene un atteggiamento composto e cerca di chiarire la situazione, ma teme le reazioni dei suoi colleghi.

Nel frattempo, Cem, comprendendo che la relazione con Zeynep non può andare avanti, decide di chiudere con il passato e ripartire. Kemal cerca di farsi perdonare da Erim e gli dice che presto le incomprensioni con Halit saranno risolte.

Il rapporto tra Halit e Yildiz sembra sempre più sull'orlo della rottura, nonostante Yildiz faccia di tutto per salvare le apparenze di una coppia felice. Ender è convinta che presto il loro matrimonio naufragherà e aspetta pazientemente l'occasione giusta.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

