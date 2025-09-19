Le nuove puntate della serie turca Innocence (Masumiyet) sono disponibili on demand su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, a partire da sabato 20 settembre. Sulla stessa piattaforma è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 20 settembre

L'attore Tolga Gulec, nei panni di Timur Yuksel, in una scena di Innocence

Hale riesce a convincere nuovamente Irem e Ilker a tornare insieme, e la notizia dell'annullamento del divorzio diventa subito di dominio pubblico. Questo provoca in Harun una grande frustrazione, dato che non riesce a comprendere le azioni di sua figlia.

Irem e Ilker pubblicano un video in cui spiegano di aver avuto un momento di crisi, che però hanno superato. Ela cerca in tutti i modi di stare alla larga dal suo amato: addirittura fa credere a Irem che Ilker le abbia detto di amare solo sua moglie. Intanto, a tutti giunge la notizia della morte di Sertac. Bahar è sul banco degli imputati e Beril mostra in tribunale le foto che dimostrerebbero che Bahar ha "venduto" l'onore di Ela ad Harun. Anche la posizione di Irem viene danneggiata dalle foto. Bahar e Harun capiscono, però, che è una trappola. Finita l’udienza nasce una lite animata tra Timur e Bahar al termine della quale Bahar decide di chiedere il divorzio.

