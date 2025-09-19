Mediaset Infinity logo
Innocence
SERIE TV
20 settembre 2025

Innocence, la puntata del 20 settembre in streaming

Le nuove puntate di Innocence sono disponibili in esclusiva on demand su Mediaset Infinity

Le nuove puntate della serie turca Innocence (Masumiyet) sono disponibili on demand su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, a partire da sabato 20 settembre. Sulla stessa piattaforma è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 20 settembre

Innocence, Timur
L'attore Tolga Gulec, nei panni di Timur Yuksel, in una scena di Innocence

Hale riesce a convincere nuovamente Irem e Ilker a tornare insieme, e la notizia dell'annullamento del divorzio diventa subito di dominio pubblico. Questo provoca in Harun una grande frustrazione, dato che non riesce a comprendere le azioni di sua figlia.

Irem e Ilker pubblicano un video in cui spiegano di aver avuto un momento di crisi, che però hanno superato. Ela cerca in tutti i modi di stare alla larga dal suo amato: addirittura fa credere a Irem che Ilker le abbia detto di amare solo sua moglie. Intanto, a tutti giunge la notizia della morte di Sertac. Bahar è sul banco degli imputati e Beril mostra in tribunale le foto che dimostrerebbero che Bahar ha "venduto" l'onore di Ela ad Harun. Anche la posizione di Irem viene danneggiata dalle foto. Bahar e Harun capiscono, però, che è una trappola. Finita l’udienza nasce una lite animata tra Timur e Bahar al termine della quale Bahar decide di chiedere il divorzio.

