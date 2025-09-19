Innocence, il riassunto delle puntate del 20 settembre

Negli episodi 22, 23 e 24 della nuova serie turca Innocence disponibili on demand da sabato 20 settembre su Mediaset Infinity, Hale convince Irem e Ilker a tornare insieme, e l'annullamento del divorzio diventa di dominio pubblico, causando frustrazione in Harun.

Irem e Ilker pubblicano un video per spiegare di aver superato una crisi, mentre Ela si allontana da Ilker e finge con Irem che lui ami solo sua moglie. Intanto arriva la notizia della morte di Sertac.

In tribunale, Beril presenta foto compromettenti contro Bahar, accusandola di aver venduto l'onore di Ela ad Harun, danneggiando anche Irem.

Bahar e Harun sospettano una trappola. Dopo l'udienza, un litigio tra Bahar e Timur porta Bahar a chiedere il divorzio.

