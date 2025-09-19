Tradimento 2, il riassunto della puntata del 19 settembre
I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 19 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 19 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, durante una cena, Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik.
Tornato a casa, Tolga scopre da Oltan che è stata Oylum a salvargli la vita donandogli un rene. Tolga va a trovare Selin in carcere per chiederle i motivi del suo gesto.
Oylum decide di andare via da casa di Mualla, ma quest'ultima tiene il bambino. Nazan riesce a portare via Behram da casa di Mualla e darlo a Oylum.
Ipek caccia via di casa Serra facendola cadere dalle scale. In ospedale, Serra muore.
A casa di Kadriye, Nazan trova una foto di Kahraman da bambino: la donna dichiara di essere sua madre.
Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 19 settembre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
