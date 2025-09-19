Mediaset Infinity logo
20 settembre 2025

Innocence, le anticipazioni della puntata del 27 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 27 settembre

L'attrice Ilayda Alisan, che interpreta Ela Yuksel, in una scena di Innocence

La nuova puntata di Innocence sarà disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 27 settembre. Nella serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan, dopo la pubblicazione dell'articolo diffamatorio su Bahar, lei e Timur si chiedono chi possa aver divulgato informazioni riservate sul loro matrimonio.

Innocence: le anticipazioni del 27 settembre

Cresce la tensione per l'imminente valutazione psichiatrica a cui Ela dovrà sottoporsi, mentre Ilker, ancora turbato dalle parole del padre, informa Hale della scelta di Ela di affrontare la commissione .

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie.

