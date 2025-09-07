Dal 13 settembre, i nuovi episodi di Innocence saranno disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity ogni sabato. La serie non va più in onda su Canale 5 e sarà fruibile solo in streaming sulla piattaforma. Qui sopra, i primi minuti dell'episodio 19.

Il romantic thriller vede nel cast Serkay Tütüncü (Mr. Wrong), Alayça Öztürk (Terra Amara) e Kimya Gökçe (DayDreamer, Mr. Wrong). Al centro della trama, Bahar (Deniz Çakır), madre separata con due figli, che cerca di proteggere la giovane Ela (İlayda Alişan) da una relazione sbagliata. Il giovane di 35 anni che ha conquistato il cuore della studentessa è anche il capo del padre della ragazza. La vicenda precipita il giorno del diciannovesimo compleanno di Ela, cambiando irrimediabilmente la vita della famiglia Yüksel.

Una scena di Innocence

La serie è stata girata tra Istanbul, con alcune scene ad Atlı Köşk, villa d’epoca ottomana trasformata in museo a Emirgan, e la provincia di Kocaeli.

Nei nuovi episodi, Ela torna all’università ma i compagni le sono ostili. Decide di farsi riaccompagnare a casa da Umut, scoprendo però che Bahar ha cacciato Timur. Leggi tutte le anticipazioni del 13 settembre su Mediaset Infinity.

È possibile seguire le nuove puntate di Innocence esclusivamente su Mediaset Infinity ogni sabato, a partire dalla mezzanotte.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

