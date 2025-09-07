Innocence, le anticipazioni della puntata del 13 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 13 settembre
La nuova puntata di Innocence sarà disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 13 settembre. Nella serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Banu convince Timur a intentare una causa per risarcimento contro Irem.
Innocence: le anticipazioni del 13 settembre
Ela torna all'università, ma i compagni le sono ostili e decide di farsi riaccompagnare a casa da Umut. Quando arriva, però, scopre che Bahar ha cacciato di casa Timur. Sottoposta a tanto stress, la ragazza decide di lasciare l'università. Irem intanto ascolta il dialogo tra due donne in un salone di bellezza e quando sente che, secondo loro, Ilker tornera' da Ela, se ne va in preda a una crisi di nervi. La notizia diventa virale sui social. Intanto Banu convince Timur a intentare una causa per risarcimento contro Irem.
Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie
