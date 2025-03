Da Can Yaman a Greta Ferro, scopriamo il cast internazionale de Il Turco, la nuova serie in onda in prima serata su Canale 5 martedì 25 marzo

Il Turco è una delle serie più attese dal pubblico di Canale 5 con protagonista Can Yaman. Il Turco va in onda in esclusiva su Canale 5 con un doppio appuntamento martedì 25 e giovedì 27 marzo. Il 21 marzo saranno visibili i primi dieci minuti della serie in anteprima gratuita su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, scopriamo il cast internazionale e i personaggi de Il Turco.

Il Turco, il cast internazionale con protagonista Can Yaman

Can Yaman, uno degli attori turchi più amati dal pubblico italiano, è il protagonista della serie nel ruolo di Hasan, un giannizzero ottomano sfuggito alla condanna a morte, durante l’assedio di Vienna.

Can Yaman si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie a soap turche di grande successo trasmesse in Italia da Canale 5. Dopo i ruoli in Bitter Sweet e Mr Wrong, nel 2022 è l'ispettore Francesco Demir nella serie Viola come il mare accanto a Francesca Chillemi.

Nel cast, l'attrice Greta Ferro dà il volto a Gloria, una giovane che vive nel villaggio di Moena e riesce a salvare Hasan.

Will Kemp interpreta Marco Benedetti di Vicenza. Uomo dal passato misterioso, è un abile stratega e un manipolatore. L'attore irlandese Kieran Reylly è Skelettwolf, un guerriero spietato temuto per la sua ferocia.

Magnus Samuelsson è Gunther, formidabile combattente dotato di una forza straordinaria e leale fino alla morte.

Il Turco, quando va in onda la serie

La miniserie-evento Il Turco va in onda in esclusiva su Canale 5 martedì 25 e giovedì 27 marzo in prima serata.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE