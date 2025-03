Il Turco, la nuova miniserie con Can Yaman in onda a marzo su Canale 5

L'attesa miniserie con Can Yaman arriva con un doppio appuntamento esclusivo martedì 25 e giovedì 27 marzo in prima serata su Canale 5

La miniserie Il Turco, con protagonista assoluto Can Yaman, arriva con un doppio appuntamento esclusivo martedì 25 e giovedì 27 marzo, in prima serata, su Canale 5. Dieci minuti del kolossal che IMDbPro ha inserito nella lista dei titoli più attesi del 2025 saranno visibili in anteprima gratis, dal 21 marzo, su Mediaset Infinity.

Il Turco, la trama

Moena, 1683. Can Yaman (Hasan), nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese, è un giannizzero ottomano sfuggito alla condanna a morte, durante l’assedio di Vienna. Ferito e in fuga, il valoroso soldato viene salvato dalle erbe curative e miracolose di Gloria, con la quale si accenderà un’infuocata storia d’amore. E Hasan, accolto e rispettato, ricambierà la generosità del popolo di Moena sostenendo una rivolta contro chi li opprime con tasse esorbitanti.

Il Turco, il cast

Oltre a Can Yaman nei panni del protagonista assoluto Hasan, nel period-drama è centrale l'interpretazione di Greta Ferro (Gloria), e corale e internazionale il resto del cast artistico: Will Kemp (Girlfriends' Guide to Divorce); Kieran O'Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).

Nel cast produttivo, di rilievo la presenza di alcuni professionisti italiani: Carlo Poggioli (The Young Pope, The New Pope, Parthenope) si occupa dei costumi; Marco Torresin (Queer), della direzione creativa; Domenico Sica (Emmy per Roma; I Medici), delle scenografie.

Il Turco - di Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, diretto da Uluç Bayraktar - è distribuito dalla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment, ed è realizzato da Ay Yapim.

Il Turco, quando va in onda

La miniserie-evento Il Turco è in onda in esclusiva su Canale 5 martedì 25 e giovedì 27 marzo in prima serata.

