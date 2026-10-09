Domenica 11 ottobre, dalle 9.50, Canale 5 trasmetterà, in diretta da Assisi, la Santa Messa in memoria di San Carlo Acutis, nel 20° anniversario della sua scomparsa.
La celebrazione, presieduta dal Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, si terrà nel Santuario della Spogliazione della Chiesa di Santa Maria Maggiore, luogo in cui riposano le spoglie mortali di Carlo Acutis, e rappresenta uno degli appuntamenti centrali dei quattro giorni di eventi che Assisi dedica alla sua memoria.
In collegamento da Assisi, Safiria Leccese accompagnerà il pubblico nell’attesa della celebrazione, raccontando il percorso spirituale di Carlo, la sua attività di evangelizzazione e la sua profonda devozione all’Eucaristia. Una testimonianza di fede che, per la sua autenticità e la sua straordinaria attualità, continua a parlare a giovani e adulti in tutto il mondo. Al termine della Santa Messa, la giornalista raccoglierà commenti e testimonianze dei fedeli presenti ad Assisi.
Dopo il grande successo di pubblico del film TV Il mio nome è Carlo, trasmesso lo scorso 27 settembre e disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity (e visibile qui sotto), e dello speciale del Tg5 “Il Santo Millennial”, con la Santa Messa da Assisi Canale 5 prosegue il percorso editoriale dedicato alla figura e alla testimonianza di San Carlo Acutis.