In collegamento da Assisi, Safiria Leccese accompagnerà il pubblico nell’attesa della celebrazione, raccontando il percorso spirituale di Carlo, la sua attività di evangelizzazione e la sua profonda devozione all’Eucaristia. Una testimonianza di fede che, per la sua autenticità e la sua straordinaria attualità, continua a parlare a giovani e adulti in tutto il mondo. Al termine della Santa Messa, la giornalista raccoglierà commenti e testimonianze dei fedeli presenti ad Assisi.

Dopo il grande successo di pubblico del film TV Il mio nome è Carlo, trasmesso lo scorso 27 settembre e disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity (e visibile qui sotto), e dello speciale del Tg5 “Il Santo Millennial”, con la Santa Messa da Assisi Canale 5 prosegue il percorso editoriale dedicato alla figura e alla testimonianza di San Carlo Acutis.