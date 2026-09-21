Il mio nome è Carlo, il film sulla vita di San Carlo Acutis il 27 settembre su Canale 5

A vent’anni dalla sua morte e a un anno dalla proclamazione a santo, la figura di Carlo Acutis torna a parlare alle nuove generazioni attraverso il piccolo schermo. La sua storia, quella di un adolescente profondamente legato alla fede ma anche appassionato di informatica, videogiochi e calcio, rivive in Il mio nome è Carlo, in onda domenica 27 settembre su Canale 5.

Il tv movie, diretto da Giacomo Campiotti con protagonisti Samuele Carrino e Lucia Mascino, ripercorre il cammino umano e spirituale del giovane santo, tra esperienze quotidiane, relazioni e una straordinaria capacità di guardare agli altri con amore.

Il mio nome è Carlo è una coproduzione RTI- Movie Magic International, prodotta da Movie Magic International, liberamente e parzialmente ispirato alla vita di san Carlo Acutis e a fatti realmente accaduti, rielaborati per esigenze sceniche dell’opera.

Come può un ragazzo di quindici anni, appassionato di videogiochi, informatica e calcio, diventare il primo santo dell'era digitale? Il mio nome è Carlo racconta il sorprendente viaggio umano di san Carlo Acutis, interpretato da Samuele Carrino, un adolescente apparentemente uguale a tanti altri, ma capace di lasciare un'impronta indelebile nella vita di chiunque lo incontri. La sua forza non nasce da imprese straordinarie, ma da una scelta radicale e semplicissima: guardare ogni persona con amore.