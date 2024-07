Quando finisce If You Love: ecco la data dell'ultima puntata

La soap opera turca, disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, sta per concludersi

If You Love, la serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan, sta per volgere al termine. La soap opera turca che racconta le vite incrociate di Ates e Leyla, si conclude con l'episodio che verrà pubblicato in esclusiva gratuita su Mediaset Infinity venerdì 26 luglio a mezzanotte.

If You Love, quando finisce?

Ates e Leyla in una scena di If You Love

Il gran finale di If You Love verrà pubblicato su Mediaset Infinity venerdì 26 luglio. Quel giorno, scopriremo come si concluderanno le vicende di Ates e Leyla. L'udienza per l'affidamento dei bambini è sempre più vicina e ci sono ancora molte faccende che l'uomo deve risolvere. If You Love è disponibile in streaming anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano, in esclusiva su Mediaset Infinity.

