11 agosto 2025

If You Love, le trame della settimana dal 18 al 22 agosto

La dizi con Kerem Bursin (Serkan Bolat in Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan (Melek in La notte nel cuore) è in prima visione su Canale 5: ecco cosa accadrà nei prossimi episodi

Cosa succederà nei prossimi episodi di If You Love, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore?

Scopriamo le anticipazioni e la trama delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 agosto dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, le anticipazioni dal 18 al 22 agosto

Hafsanur Sancaktutan (Leyla Deniz) e Kerem Bürsin (Ateş Arcalı) in una scena di If you love
Hafsanur Sancaktutan (Leyla Deniz) e Kerem Bürsin (Ateş Arcalı) in una scena di If you love

Durante una festa alla tenuta di Ates, la famiglia di Hasan e la banda di Yakup si scontrano, tra richieste di denaro e tensioni.

Leyla scopre che Yakup ha rubato l’abito della madre di Ates e lo costringe a recuperarlo, riuscendo a riportarlo indietro.

Fusun comincia a sospettare seriamente di Leyla, soprattutto dopo aver scoperto la sua presunta relazione con Hasan.

Fusun ricatta la banda di Yakup e obbliga Leyla a spiare Ates.

Alla sfilata in onore della madre di Ates, Leyla viene presentata pubblicamente come la sua compagna.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal 4 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 15.15 in prima tv su Canale 5 ed disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

