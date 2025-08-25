La dizi con Kerem Bursin (Serkan Bolat in Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan (Melek in La notte nel cuore) è in prima visione su Canale 5: ecco cosa accadrà nei prossimi episodi

Cosa succederà negli ultimi episodi di If You Love, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore?

Scopriamo le anticipazioni e la trama delle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, le anticipazioni dall'1 al 5 settembre: come finisce la serie

Hafsanur Sancaktutan (Leyla Deniz) e Kerem Bürsin (Ateş Arcalı) in una scena di If you love

Ates e Leyla, preoccupati per il benessere dei bambini, decidono di andare a trovarli convinti che Umut non sia in grado di occuparsene.

Mert e Meryem fissano finalmente la data delle nozze e si preparano ad accogliere la famiglia di lui. Leyla e Ates vivono un momento sereno, ma l’avvocato avverte che dovranno rafforzare la loro posizione se vorranno avere possibilità di riottenere l’affidamento dei bambini.

Ates annuncia a Leyla di voler lasciare il paese e tornare all’estero, chiedendole di partire con lui.

Con l’appoggio di Umut, Ates riesce a cacciare Fusun dall’azienda, ma lascia a suo fratello la carica di Amministratore Delegato e decide comunque di partire per la Spagna, convinto che perderà la causa per l’affidamento.

Il giorno della partenza, poco prima di imbarcarsi, Ates riceve una chiamata da Ilgaz: Fusun sta ricattando Umut con la minaccia di rivelare un accordo segreto con un’azienda concorrente.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal lunedì al venerdì, alle 15.10 in prima tv su Canale 5 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE