SERIE TV
25 agosto 2025

If You Love, le trame della settimana dall'1 al 5 settembre

La dizi con Kerem Bursin (Serkan Bolat in Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan (Melek in La notte nel cuore) è in prima visione su Canale 5: ecco cosa accadrà nei prossimi episodi

Condividi:

Cosa succederà negli ultimi episodi di If You Love, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore?

Scopriamo le anticipazioni e la trama delle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, le anticipazioni dall'1 al 5 settembre: come finisce la serie

Hafsanur Sancaktutan (Leyla Deniz) e Kerem Bürsin (Ateş Arcalı) in una scena di If you love
Hafsanur Sancaktutan (Leyla Deniz) e Kerem Bürsin (Ateş Arcalı) in una scena di If you love

Ates e Leyla, preoccupati per il benessere dei bambini, decidono di andare a trovarli convinti che Umut non sia in grado di occuparsene.

Mert e Meryem fissano finalmente la data delle nozze e si preparano ad accogliere la famiglia di lui. Leyla e Ates vivono un momento sereno, ma l’avvocato avverte che dovranno rafforzare la loro posizione se vorranno avere possibilità di riottenere l’affidamento dei bambini.

Ates annuncia a Leyla di voler lasciare il paese e tornare all’estero, chiedendole di partire con lui.

Con l’appoggio di Umut, Ates riesce a cacciare Fusun dall’azienda, ma lascia a suo fratello la carica di Amministratore Delegato e decide comunque di partire per la Spagna, convinto che perderà la causa per l’affidamento.

Il giorno della partenza, poco prima di imbarcarsi, Ates riceve una chiamata da Ilgaz: Fusun sta ricattando Umut con la minaccia di rivelare un accordo segreto con un’azienda concorrente.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal lunedì al venerdì, alle 15.10 in prima tv su Canale 5 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

