Nella nuova puntata di giovedì 18 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp vuole andare da Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 18 settembre

Dopo aver scoperto che Bahar e i suoi figli sono vivi, Sarp è sconvolto e vorrebbe andare da loro, ma Enver lo prega di non farlo e gli rivela che Bahar è molto malata.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

