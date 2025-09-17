La forza di una donna 2, le anticipazioni del 18 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 18 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 18 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp vuole andare da Bahar.
La forza di una donna 2: cosa succede il 18 settembre
Dopo aver scoperto che Bahar e i suoi figli sono vivi, Sarp è sconvolto e vorrebbe andare da loro, ma Enver lo prega di non farlo e gli rivela che Bahar è molto malata.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
