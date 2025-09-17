Mediaset Infinity logo
17 settembre 2025

Io Canto Family, la prima puntata in streaming

La prima puntata della nuova edizione del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Martedì 16 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.

io canto family

Io Canto Family, le novità della nuova edizione

Al debutto, in veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Novità anche per la giuria: sarà composta da Patty Pravo e Noemi. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore.

Tanti i duetti emozionanti della prima puntata troviamo: l'esibizione di Melissa Nasti e mamma Roberta insieme alla loro coach Giusy Ferreri sulle note di Non ti scordar mai di me e quella di Nina Perrini e mamma Jessica che si esibiscono con la loro coach Serena Brancale su brano Alleria di Pino Daniele.

Nella finalissima di Io Canto Family solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

