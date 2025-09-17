Io Canto Family, la prima puntata in streaming
La prima puntata della nuova edizione del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Martedì 16 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.
Io Canto Family, le novità della nuova edizione
Al debutto, in veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Novità anche per la giuria: sarà composta da Patty Pravo e Noemi. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore.
Tanti i duetti emozionanti della prima puntata troviamo: l'esibizione di Melissa Nasti e mamma Roberta insieme alla loro coach Giusy Ferreri sulle note di Non ti scordar mai di me e quella di Nina Perrini e mamma Jessica che si esibiscono con la loro coach Serena Brancale su brano Alleria di Pino Daniele.
Nella finalissima di Io Canto Family solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Scopriamo qualche informazione sul primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura
Scopriamo qualche informazione sul primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura
fashion
La settimana della moda londinese è pronta a partire. New York cede la staffetta e Londra si prepara ad accogliere i look SS26. Ma non solo
La settimana della moda londinese è pronta a partire. New York cede la staffetta e Londra si prepara ad accogliere i look SS26. Ma non solo
La decisione
La showgirl annuncia su Instagram: "Voglio allontanarmi dal telefono in generale"
La showgirl annuncia su Instagram: "Voglio allontanarmi dal telefono in generale"
lifestyle
Gian Paolo Barbieri ha dato un volto unico alla moda italiana, restituendo immagini che oggi sono storia del costume. Milano celebra così uno dei suoi maestri più iconici
Gian Paolo Barbieri ha dato un volto unico alla moda italiana, restituendo immagini che oggi sono storia del costume. Milano celebra così uno dei suoi maestri più iconici