SERIE TV10 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 10 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 10 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 10 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 10 gennaio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden FruitSevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit

In ospedale Erim confida al padre la sua decisione di andare a vivere con la madre dopo le dimissioni, mentre Zehra e Caner cercano di chiarire la natura del loro rapporto, scegliendo di tenerlo nascosto a familiari e amici.

Nel frattempo Zeynep e Alihan partecipano a una festa organizzata da Elif, dove Zeynep conosce Hazal, una ragazza affascinante appena licenziata, e senza sapere che è la storica ex di Alihan, le offre un lavoro.

Intanto Yigit prende una decisione importante: incontrare la sua madre biologica, Ender.

