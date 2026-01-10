La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 10 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
In ospedale Erim confida al padre la sua decisione di andare a vivere con la madre dopo le dimissioni, mentre Zehra e Caner cercano di chiarire la natura del loro rapporto, scegliendo di tenerlo nascosto a familiari e amici.
Nel frattempo Zeynep e Alihan partecipano a una festa organizzata da Elif, dove Zeynep conosce Hazal, una ragazza affascinante appena licenziata, e senza sapere che è la storica ex di Alihan, le offre un lavoro.
Intanto Yigit prende una decisione importante: incontrare la sua madre biologica, Ender.