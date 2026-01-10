Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 5 al 10 gennaio su Canale 5, Sirin cerca di instillare dubbi in Bahar su Sarp.

Bahar, Doruk e Nisan tornano a casa.

Sarp si trasferisce sopra casa di Bahar all'insaputa di tutti.

Feride considera Bahar e Hatice complici di Ceyda e decide di licenziarle.

Arif intima a Sarp di lasciare l'appartamento in cui si è appena trasferito.

Feride si presenta a casa di Ceyda per affrontarla.

Dopo aver scoperto che Kismet è sua figlia, Yusuf va a parlarle.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

