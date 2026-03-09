Tugce ed Eren in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 16 al 20 marzo nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 16 al 20 marzo

Ilgaz decide di interrogare nuovamente i coniugi: la versione di Yeliz non convince Ilgaz e, interrogando Oktay, è sempre più convinto che l'uomo stia coprendo la moglie.



Intanto, Tugce è uscita dall'ospedale e si mette subito a lavorare sul caso dei cadaveri avvolti nei sudari, e avanza una nuova ipotesi che sembra convincere anche Eren: quello che accomuna le vittime non è un omicida seriale, ma un omicida su commissione.



Ilgaz Oktay è partito per un viaggio. Sorpreso da questa notizia, Ilgaz telefona a Eren per avere informazioni su Oktay ed Eren gli conferma che l'uomo è fuggito.



Osman ha terminato il lavoro di imbianchino in casa di Zumrut e ha sostituito la medicina per uccidere il marito di lei, ma proprio quando sperava di festeggiare con la donna, la ascolta parlare con il suo amante e capisce di essere stato preso in giro.



Infine, Ceylin scopre dove è rinchiuso Ilgaz e in cambio gli consegna un coltello facendogli credere che sia quello dell'omicidio del fratello di Yeliz che aveva conservato Oktay. La polizia fa irruzione nella villa dove è tenuto prigioniero Ilgaz, ma il sicario lo ha già portato altrove per ucciderlo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE