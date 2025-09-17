Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 18 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 18 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 18 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 18 settembre
Finalmente arriva il momento tanto atteso: gli ospiti si radunano e, al suo arrivo, Zeynep dichiara ad Alihan il suo amore, annunciando di voler accettare la sua proposta di matrimonio.
