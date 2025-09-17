Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 17 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 17 settembre

Sarp si presenta a casa di Enver e Hatice, bussando con insistenza alla porta per poter parlare con loro. Arif lo intercetta e lo invita ad andarsene, dicendogli che la coppia è partita e non tornerà per un po'. In realtà, Enver e Hatice sono dentro casa e non hanno intenzione di affrontare Sarp, che non smette di bussare alla loro porta per tutto il giorno.

Alla fine, sopraffatto dallo sconforto e dalla fatica, Sarp crolla esausto in mezzo alla strada, vittima di un collasso. Nel frattempo, Hatice, uscita dalla porta sul retro, viene accompagnata da Arif in ospedale per far visita a Bahar. Nel mentre Enver soccorre Sarp, lo rifocilla e si rassegna ad affrontare le domande che l'uomo gli pone sulla sorte di Bahar e dei suoi figli. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

