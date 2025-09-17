Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 17 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 17 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zehra, ubriaca, ha una discussione con Halit.
Kemal ospita Yildiz a cena e i due hanno una discussione.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
