ANTICIPAZIONI
17 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 18 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 18 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Jana in La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 18 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 settembre

Nella puntata di giovedì 18 settembre, le nozze di Jana e Manuel si svolgono alla perfezione. Dopo il matrimonio, Cruz finge di fare gli auguri a Jana, ma in realtà sfoga su di lei tutto il suo odio per aver disonorato la famiglia De Lujan.

