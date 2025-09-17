La Promessa, le anticipazioni del 18 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 18 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà giovedì 18 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 18 settembre
Nella puntata di giovedì 18 settembre, le nozze di Jana e Manuel si svolgono alla perfezione. Dopo il matrimonio, Cruz finge di fare gli auguri a Jana, ma in realtà sfoga su di lei tutto il suo odio per aver disonorato la famiglia De Lujan.
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Scopriamo qualche informazione sul primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura
Scopriamo qualche informazione sul primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura
fashion
La settimana della moda londinese è pronta a partire. New York cede la staffetta e Londra si prepara ad accogliere i look SS26. Ma non solo
La settimana della moda londinese è pronta a partire. New York cede la staffetta e Londra si prepara ad accogliere i look SS26. Ma non solo
La decisione
La showgirl annuncia su Instagram: "Voglio allontanarmi dal telefono in generale"
La showgirl annuncia su Instagram: "Voglio allontanarmi dal telefono in generale"
lifestyle
Gian Paolo Barbieri ha dato un volto unico alla moda italiana, restituendo immagini che oggi sono storia del costume. Milano celebra così uno dei suoi maestri più iconici
Gian Paolo Barbieri ha dato un volto unico alla moda italiana, restituendo immagini che oggi sono storia del costume. Milano celebra così uno dei suoi maestri più iconici