IN ESCLUSIVA
17 settembre 2025

Elodie The Stadium Show, il live-evento di San Siro su Canale 5

Il concerto evento, che vede ospiti Gianna Nannini e Gaia, sarà in onda giovedì 18 settembre in prima serata

Condividi:

Giovedì 18 settembre, in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time Elodie The Stadium Show, il live-evento di Elodie nell'iconico palcoscenico di San Siro. Elodie The Stadium Show è uno spettacolo straordinario, un'esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — che porta in scena le molteplici sfaccettature dell'artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto. Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia.

Elodie
Elodie durante il live-evento a San Siro

Ad accompagnare Elodie, una band e un corpo di ballo che, con coreografie suggestive, contribuisce a rendere il concerto ancora più potente, espressivo ed emozionante. Il palco, dal design innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall: in quello centrale è stata posizionata una 'stanza', che amplifica l'energia delle performance. Vasche d'acqua e pedane mobili completano la struttura, creando uno show immersivo. Elodie celebra la diversità e la libertà con un forte messaggio di inclusione. L'evento è prodotto da Vivo Concerti. La direzione artistica è di Laccio.

