17 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 17 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 17 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 17 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 17 settembre

Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2
Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz e Kemal portano avanti il loro accordo: lui recupera i gioielli autentici da reinserire nella cassaforte, ma in cambio le chiede di trascorrere una notte con lui. Yildiz, seppur riluttante, sa di non avere scelta e si prepara all'incontro, mentre Halit rimane all'oscuro di tutto.

Ender scopre che alcuni gioielli nella cassaforte di Halit sono falsi e, sospettando il coinvolgimento di Yildiz, decide di indagare. Si reca dal gioielliere Saffet per ottenere informazioni, ma lui si mostra evasivo, rifiutandosi di collaborare.

Nel frattempo, Alihan e Hakan portano avanti il loro piano per indebolire Halit, acquistando segretamente le sue azioni attraverso società straniere. Ogni mossa è calcolata per non destare sospetti, ma Halit inizia a percepire che qualcosa non va.

Zeynep, dopo aver riflettuto a lungo, decide di accettare la proposta di matrimonio di Alihan e inizia a organizzargli una romantica sorpresa con l'aiuto di Irem ed Emir.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

