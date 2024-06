If You Love, la puntata del 27 giugno in streaming

La diciannovesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 19 della serie turca If You Love, pubblicato giovedì 27 giugno su Mediaset Infinity, i l rapporto tra i ragazzi e Ates è ancora complicato: l'uomo si scontra in particolar modo con Ilgaz, tipica adolescente ribelle che non fa altro che mettersi nei guai. Ates organizza una cena romantica a sorpresa per dichiarare alla donna il suo desiderio di stare con lei. Anche Leyla è innamorata, ma soffre perché non può essere completamente sincera con Ates. Le cose si complicano ulteriormente quando Fusun, che ha raccolto delle prove schiaccianti, ricatta Yakup e la sua banda per poter vincere la causa contro il nipote e ottenere così l'azienda di famiglia. In particolare, l'avida donna pretende che Leyla raccolga più prove possibili contro Ates.

La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

