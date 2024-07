If You Love, la puntata del 22 luglio in streaming

La trentaseiesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 36 della serie turca If You Love, pubblicato lunedì 22 luglio su Mediaset Infinity, in vacanza con i bambini, Ates e Leyla vivono un riavvicinamento, ma scelgono di non cedere alla passione. Nel mentre, all'azienda Bige si interroga sulla nuova collezione creata da Fusun per la collaborazione con l'azienda di Firuze e confronta i bozzetti con quelli di Julide Arcali. Al loro rientro, Leyla decide di confidare ad Ates il ricatto che sta subendo da Fusun legato all'identità di sua madre.

La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

