If You Love, la puntata del 19 luglio in streaming

Nell'episodio 35 della serie turca If You Love, pubblicato venerdì 19 luglio su Mediaset Infinity, Ates viene convocato alla scuola dei suoi fratelli dalla Commissione Disciplinare, che lo chiama a rispondere delle accuse dei genitori del ragazzo coinvolto nella rissa con Ilgaz, Aydos e lo stesso Ates. Provocato dal padre dell'altro ragazzo, Ates perde le staffe e alla fine i ragazzi saranno sospesi da scuola per una settimana. Fusun ricatta Leyla chiedendole di non intervenire, e rivelandole di sapere chi è sua madre e che glielo dirà solo quando Ates avrà perso la custodia dei ragazzi e l'azienda. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

