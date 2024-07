If You Love, la puntata del 18 luglio in streaming

Nell'episodio 34 della serie turca If You Love, pubblicato giovedì 18 luglio su Mediaset Infinity, i membri dello staff della tenuta tornano a lavorare per Ates e i ragazzi: prima Ilter, persuaso dai bambini, e poi Meryem. Tuttavia, questo non significa che tutto proceda senza intoppi: Leyla e Ates fingono di essere una coppia e i ragazzi cominciano a nutrire seri dubbi sulla sincerità del loro matrimonio. Anche al di fuori della sfera familiare emergono problemi: la relazione tra Baris e Ilgaz continua, ma le loro diverse origini creano alcune tensioni. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale disponibile dal 18 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

