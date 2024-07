If You Love, la puntata del 17 luglio in streaming

Nell'episodio 33 della serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 17 luglio su Mediaset Infinity, Ilter comunica ad Ates di voler lasciare la villa e tornare a casa sua. I bambini sono molto tristi, anche perché erano sicuri della sua partecipazione all'evento del giorno dopo a scuola. Ates e Leyla capiscono che devono mettere da parte i loro rancori perché la loro relazione sta cominciando a far del male agli altri. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale disponibile dal 17 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE