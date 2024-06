Nel nono episodio di If You Love, scatta il primo bacio tra Leyla e Ates: scopriamo come hanno reagito gli utenti sui social

Una scena molto romantica ha fatto emozionare tutti i fan di If You Love: nell'episodio 9 arriva il primo bacio tra i protagonisti Leyla e Ates. Cosa succederà adesso tra loro?

Nel video qui sopra, abbiamo raccolto le reazioni degli utenti su X alla scena del bacio tra Leyla e Ates.

La nona puntata di If You Love, nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

If You Love: la scena del bacio tra Leyla e Ates

A l termine del grande evento organizzato dalla famiglia Arcali, Leyla e Ates rimangono soli. Dopo aver rifiutato del caffè portato da Leyla, Ates si butta in piscina.

La ragazza si tuffa per aiutarlo, ma, una volta in superficie, tra i due scatta un romantico bacio.

