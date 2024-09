I fratelli Corsaro, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata

I momenti più emozionanti e le reazioni su X dell'episodio in onda mercoledì 18 settembre in prima serata su Canale 5

Nella seconda puntata de I Fratelli Corsaro, trasmessa mercoledì 18 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Fabrizio (cronista interpretato da Giuseppe Fiorello) e Roberto (avvocato che ha il volto di Paolo Briguglia) sono alle prese con due casi di omicidio.

Nello studio di Roberto Corsaro e Valeria si presenta Monika, per chiedere aiuto riguardo la scomparsa di sua sorella Magdalena, sospettata di aver ucciso la signora Concetta Rizzuto, la donna per la quale lavorava come badante.

Così, su incarico di Roberto, l'ex carabiniere ora investigatore Gaetano indaga sulla morte dell'anziana signora e si imbatte nel vicino di casa infermiere.

Nel mentre Fabrizio Corsaro è alla prese con un altro caso di omicidio, quello di Padre Sorgi, un prete che era al lavoro su un libro su Barabba. Di questo Fabrizio ne parla anche con Don Luigi, che lo accompagna da un teologo per approfondire la questione.

Mentre cucinano a casa di mamma Antonia, i fratelli Corsaro si confrontano sui rispettivi casi che stanno seguendo. Poco dopo, Fabrizio viene chiamato per recarsi a casa dell'infermiere che è stato trovato senza vita. Sul posto troverà anche il vice questore Fisichella.

