I fratelli Corsaro, l'ultima puntata in streaming

L'ultima puntata de I fratelli Corsaro, trasmessa mercoledì 2 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, su Mediaset Infinity.

Nel quarto episodio, Fabrizio decide di intervistare Onofrio Palillo, macellaio e presunto usuraio, ma quando si reca a casa sua trova l'uomo senza vita, assassinato. I movimenti sospetti di Fabrizio lo trasformano nel principale indiziato per la morte di Palillo e il giornalista finisce in prigione. Per Roberto - in attesa che Monica partorisca - inizia una corsa contro il tempo per scoprire il vero colpevole e liberare il fratello.

I fratelli Corsaro, quante puntate sono e come vederle

La serie tv di Canale 5 è tratta dai romanzi della saga dei fratelli Corsaro scritti da Salvo Toscano. Tutti e quattro gli episodi sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

