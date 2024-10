L'ultima puntata de I fratelli Corsaro, la nuova serie di Canale 5 con protagonista Giuseppe Fiorello, è stata trasmessa mercoledì 2 ottobre su Canale 5 ed è disponibile on demand su Mediaset Infinity.

I fratelli Corsaro, come finisce la prima stagione?

Nel quarto e ultimo episodio de I fratelli Corsaro, Fabrizio si reca a casa di Onofrio Palillo - macellaio e presunto usuraio - per intervistarlo, ma al suo arrivo trova l'uomo senza vita, assassinato. I movimenti sospetti di Fabrizio lo trasformano nel principale indiziato per la morte di Palillo e il giornalista finisce in prigione.

Roberto fa di tutto per aiutare Fabrizio, ma al tempo stesso vuole stare il più vicino possibile a Monica, prossima al parto. Ad aiutare l'avvocato Corsaro ci pensa Fisichella: grazie ai loro sforzi, Fabrizio esce dal carcere e ottiene gli arresti domiciliari. La situazione in cui si trova Fabrizio preoccupa molto sia la fidanzata Maria sia l'amica di sempre Giulia. Quest'ultima va a trovare il giornalista a casa e gli confida il suo amore: tra i due scatta un bacio che non passa inosservato a mamma Antonia.

Con il contributo di Fisichella e Gaetano, i fratelli Corsaro riescono a risolvere il caso dell'omicidio di Palillo e trovano il colpevole, il dottor Benedetti.

Monica e Fabrizio diventano genitori della piccola Rebecca. A trovare in ospedale la neo mamma e la piccola c'è tutta la famiglia Corsaro, compresa Maria che coglie l'occasione di parlare con Fabrizio del loro rapporto. Il giornalista le confida la sua decisione di partire per il Cammino di Santiago e di porre fine alla loro relazione. Poco dopo arriva anche Giulia: Fabrizio comunica anche a lei la scelta di intraprendere il viaggio.

Proprio sul finire di puntata, Roberto riceve una telefonata che lo avvisa di un importante aggiornamento sul caso di suo padre. "Emergenza Corsaro. Papà è nei guai", scrive l'avvocato a Fabrizio, che legge il messaggio prima di partire.

I fratelli Corsaro, quante puntate sono e come vederle

La serie tv di Canale 5 è tratta dai romanzi della saga dei fratelli Corsaro scritti da Salvo Toscano. Tutti e quattro gli episodi sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

