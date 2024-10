I fratelli Corsaro, il riassunto e le reazioni all'ultima puntata

I momenti più emozionanti e le reazioni su X dell'episodio in onda mercoledì 2 ottobre in prima serata su Canale 5

Nella quarta e ultima puntata de I Fratelli Corsaro, trasmessa mercoledì 2 ottobre in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Fabrizio Corsaro (cronista interpretato da Giuseppe Fiorello) decide di intervistare Onofrio Palillo, macellaio sospettato di essere un usuraio, ma quando si reca a casa sua scopre che l'uomo è stato assassinato.

I movimenti sospetti di Fabrizio lo trasformano nel principale indiziato per la morte di Palillo e il giornalista finisce in prigione. Per Roberto Corsaro (avvocato che ha il volto di Paolo Briguglia) inizia una corsa contro il tempo per liberare il fratello e al tempo stesso per stare vicino alla compagna Monica, prossima al parto.

Roberto sta correndo molti rischi, ma può contare sull'aiuto di Fisichella e di Gaetano. Proprio grazie al lavoro di squadra, Fabrizio riesce ad ottenere gli arresti domiciliari. Una volta a casa, riceve la visita di Giulia: l'amica confida a Fabrizio di essere innamorata di lui.

Vediamo nel video qui sopra i momenti salienti del quarto episodio della serie di Canale 5 con i commenti degli spettatori su X.

Per scoprire la soluzione del caso e chi sceglierà Fabrizio tra Giulia e Maria guarda l'ultima puntata de I fratelli Corsaro

