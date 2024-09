I fratelli Corsaro, il riassunto e le reazioni alla terza puntata

I momenti più emozionanti e le reazioni su X dell'episodio in onda mercoledì 25 settembre in prima serata su Canale 5

Nella terza puntata de I Fratelli Corsaro, trasmessa mercoledì 25 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Fabrizio Corsaro (cronista interpretato da Giuseppe Fiorello) viene mandato a Castelferro per scrivere dell'omicidio del funzionario comunale Nicola Prestipino.

Il principale sospettato è il sindaco Fogazza, che si rivolge a Roberto Corsaro (avvocato che ha il volto di Paolo Briguglia) per la sua difesa. Nel frattempo, Fabrizio incontra Maria, una giovane attivista convinta della natura mafiosa dell'omicidio.

Grazie all'aiuto di Fabrizio, Pippo e Antonella riescono ad organizzare un appuntamento. Nel frattempo, la simpatia tra Fabrizio e Maria si trasforma in qualcosa di più serio.

Fabrizio e Roberto hanno poi un duro scontro. Infine, Monica rivela a Roberto di essere incinta.

Vediamo nel video qui sopra i momenti salienti del terzo episodio della serie di Canale 5 con i commenti degli spettatori su X.

Per scoprire la soluzione del caso guarda la terza puntata de I fratelli Corsaro in streaming su Mediaset Infinity.

