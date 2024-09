I fratelli Corsaro, la terza puntata in streaming

L'episodio in onda mercoledì 25 settembre in prima serata su Canale 5 è disponibile on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity

La prima puntata de I fratelli Corsaro, trasmessa mercoledì 25 settembre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, su Mediaset Infinity.

Nel terzo episodio, Fabrizio viene mandato a Castelferro per scrivere dell'omicidio del funzionario comunale Nicola Prestipino. Principale accusato è Fogazza il sindaco di Castelferro che si rivolge a Roberto per la sua difesa.

Fabrizio durante il suo soggiorno a Castelferro incontra Maria Librizzi, una giovane attivista convinta della natura mafiosa dell'omicidio: tra i due inizia una relazione che a differenza delle solite avventure di Fabrizio sembra più seria. Ma anche tra Roberto e Monica le novità non mancano.

I fratelli Corsaro, quante puntate sono e come vederle

Giuseppe Fiorello in una scena de I fratelli Corsaro

La serie tv di Canale 5 è tratta dai romanzi della saga dei fratelli Corsaro scritti da Salvo Toscano e va in onda tutti i mercoledì in prima serata su Canale 5.

